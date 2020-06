“No es con una aerolínea, es una ruta”: mintransporte explica planes pilotos de vuelos nacionales

“Si tanto el alcalde de salida como el alcalde de llegada -en el transporte aéreo o intermunicipal- lo solicitan y lo coordinan con el Ministerio del Interior, lo podrían presentar para ir reestableciendo el servicio de manera gradual”, explicó

Sobre las zonas donde se implementaría, Orozco insistió: “no tenemos para los pilotos un calendario ni una fecha, depende de las autoridades locales”.

También recalcó que es muy importante seguir los protocolos de bioseguridad para que ningún transporte se convierta en fuente de contagio para nadie.

“Así ha venido sucediendo en varios países, donde el restablecimiento del transporte doméstico ha sido absolutamente gradual y selectivo, con muchas menos frecuencias”, precisó.

Frente a si se habilitarán los vuelos con aerolíneas específicas, fue clara en su respuesta.

“Una vez lo solicitan los alcaldes, habrá una definición en la Aeronáutica Civil, no es con una aerolínea, es una ruta, no es con nombre especial. Vamos a restablecer o los vuelos o los viajes intermunicipales entre tal y tal municipio, lo tienen que solicitar ambos alcaldes, en esa medida se restablece: no en el mismo volumen, no es inmediato, pero sí para todos los actores”, sostuvo.

Finalmente, señaló que en el transporte municipal han tenido experiencia con los corredores humanitarios para que estudiantes vuelvan a sus ciudades natales. En estos se ha mantenido una distancia mínima de un metro y los buses han llevado el 50% de su capacidad. “No se puede recoger gente en la vía”, aclaró.

En contexto: