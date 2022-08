“No estamos interesados en expropiar”, asegura Gustavo Petro frente a empresarios

En la clausura del séptimo congreso empresarial de la ANDI, el presidente Gustavo Petro tuvo su primer encuentro con 1.500 empresarios del país. Allí propuso mayor productividad, lo que “implica industrializar un país con un Estado al frente para la industrialización”, según sus palabras.

Añadió que “si el libre mercado lo dejamos actuar en Colombia nos va llevando solamente a sacar petróleo y cocaína, porque es donde hay ventaja comparativa, y nos va arruinando al papero, al maicero, al agroindustrial”.

Por eso, dijo que para lograr riqueza se necesita hablar de agricultura, de agroindustria y sugirió "poner en la reforma tributaria un impuesto diferencial predial alrededor de la productividad de la tierra, pero lo dejo como un paréntesis para el debate del Congreso".

Petro también les respondió a los empresarios una de las preguntas más polémicas de su candidatura:

¿Usted va a expropiar? La respuesta es no, no estamos interesados, no creemos, eso falló en el pasado en el mundo, no es una experiencia colombiana, es una experiencia mundial

Pero también habló de la importancia de acabar el hambre, de industrializar el país a través de las energías limpias y crear un centro de diálogo social y “para eso podemos lograr un país que no se va a llamar socialista, porque tiene estado y mercado. ¿Cómo se va a llamar? No tengo ni idea, porque es una búsqueda de la humanidad”, manifestó.

Durante el encuentro, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, expresó que “había gente que me decía ‘Bruce, te vas a caer de la ANDI si tu apoyas esa reforma tributaria’ y la verdad es que no, lo contrario, me encontré con una cantidad de empresarios que dijeron: ‘Entendemos la situación, estamos dispuestos a hacerlo’ y nosotros podemos ser un vehículo acelerador, un vehículo efectivo para poder sacar adelante algunos de sus objetivos, y le estoy hablando de los objetivos sociales, ambientales, económicos, macroeconómicos”.

Entretanto, para el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, “una política de reindustrialización tiene que estar íntimamente ligada a una política de comercialización, la reindustrialización; si vamos a seguir el modelo coreano como ha dicho el presidente Petro, debe hacerse con tecnología, educación, ciencia, financiación, competitividad, pero no con sustitución de importaciones ni aranceles que limiten la libre competencia de la economía del país”.