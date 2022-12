No haga filas innecesarias por el RUT, ahora es mucho más fácil obtenerlo

La actualización de datos y la obtención del documento físico, que no necesita firma de funcionario, se pueden realizar a través de internet.

Cada día más personas deben tramitar su registro único Tributario RUT, un documento que nos identifica y clasifica ante la DIAN, y nos permite cumplir con nuestras obligaciones tributarias.

Por desconocimiento, muchas personas van a las oficinas de la DIAN a hacer trámites innecesarios sobre el RUT.

Para que no pierda tiempo, tenga en cuenta estas sugerencias:

La copia del RUT es gratuita, no pierde vigencia, y es válida con la marca de agua que dice "COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO".

Este documento no requiere la firma del funcionario de la DIAN. Sólo basta con la fecha y la hora que queda registrada en la parte inferior de la hoja, cuando usted la imprime.

El RUT se debe actualizar solo cuando haya cambiado alguno de sus datos personales, o los datos de su actividad económica; en ese caso, la actualización se puede hacer por internet en la página de la DIAN.