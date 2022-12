No hay una prohibición del bitcoin en Colombia, dice superintendente de sociedades

Sin embargo, el funcionario enfatizó en que la moneda virtual no es una divisa. Inversionistas deben ser conscientes del riesgo que corren, afirmó.

Francisco Reyes hizo estas declaraciones en Noticias Caracol, cuando analizaba el auge de las ‘pirámides financieras’, que tuvieron su punto más alto en el país con el caso DMG.

“No es equivalente a tener dólares o libras esterlinas, o euros, o yenes japoneses. Porque esto es una cosa que funciona en internet. Es una cadena, un blockchain, supremamente complejo de entender”, aseguró.

“El bitcoin no es una moneda centralizada, no hay un banco, no hay un país que esté detrás. Obviamente, no hay un seguro de depósito. No hay ante quien llorar en el momento en que eso se derrumbe o en el momento en que una cosa de esta naturaleza termine fracasando”, añadió.

“Es un fenómeno, de una gran complejidad. Desde luego las personas son libres de hacer las inversiones que quieran”, recalcó Reyes.

“Las personas tienen que tener una cierta educación financiera y ser conscientes de los enormes riesgos en que pueden incurrir”, concluyó.

Conozca más sobre el bitcoin y evite ser víctima de estafas: