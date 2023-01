No le suelte su platica a cualquiera: aprenda a identificar empresas que captan dinero ilegalmente

Salir estafado por medio de ahorros, prestamos e inversiones que resultan atractivas es más fácil de lo que cree.

Y es que, a pesar de que cientos de miles de colombianos resultaron afectados por las famosas pirámides, muchos no aprenden.

Normalmente, las modalidades que ofrecen estas empresas garantizan acceso fácil a las personas, poco papeleo, altas y rápidas utilidades, así como testimonios de otros que dicen haber ganado.

Cuando le llegue una oferta así, esté prevenido. Por lo general son empresas que se promocionan por WhatsApp y otras redes sociales, mediante volantes en las calles, a través de links en correos electrónicos, ventanas emergentes en internet o por voz a voz.

Además, nunca exhiben una dirección física real, no hay teléfonos fijos, sino celulares, no hay nit o este es falso, no hay alguien concreto al frente de la empresa y dicen estar vigiladas por las autoridades, pero no aparecen en los listados oficiales.

Por eso hágale caso al popular dicho: “De eso tan bueno no dan tanto”.