No peque de incauto: aprenda a comprar pescado en esta Semana Santa

Revisar escamas y ojos, clave al momento de escoger. Evítese problemas de salud siguiendo estas recomendaciones.

1. Revise que la carne del pescado esté firme, elástica, bien adherida a los huesos y que no se desprenda al presionarla con los dedos.

2. Sus escamas tienen que estar unidas entre sí y bien adheridas a la piel. Deben exhibir un brillo metálico, no viscoso.

3. Sus ojos deben ocupar toda la cavidad orbitaria, ser brillantes, salientes y con la pupila oscura.

4. Cavidad abdominal tiene que estar limpia de vísceras, sin desgarres y con apariencia lustrosa.

5. Branquias deben tener color rosado o rojo intenso, ser húmedas y brillantes sin sustancias viscosas.

6. El olor general del pescado debe ser agradable, con un aroma marino. Si el olor es amoniacal o muy fuerte, no lo compre.

Así, podrá disfrutar de su almuerzo sin temor alguno.