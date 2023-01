No poner todos los huevos en una sola canasta y otros seis consejos claves a la hora de invertir

Antes de firmar cualquier cosa, lea bien la letra menuda. Tampoco sea apresurado, a algunos negocios les lleva tiempo dar ganancias.

1. Pida todos los datos acerca del producto, en que planea meter su dinero y aclare dudas antes de decidir.

2. Averigüe en qué plazo se esperan los frutos de su inversión, ya que no siempre es a corto plazo, sino a mediano o largo plazo.

3. Rendimientos: cuando le muestren los buenos resultados de esa inversión en años anteriores, no se confíe, eso no garantiza que así será en el futuro.

4. Costos: las inversiones generan costos, gastos, comisiones e impuestos. Analice esos rubros, pues podrían reducir sus ganancias esperadas.

5. Riesgos: toda inversión posee riesgos, entre más ganancias quiera, más riesgo habrá. Por eso, solicite información suficiente para saber a qué atenerse.

6. Diversifique: invierta en varias opciones para reducir sus riesgos, dice el dicho que no hay que poner todos los huevos en una sola canasta.