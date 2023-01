No recibir un trato digno en el trabajo también es acoso laboral

Un empleado no solo tiene derecho a cumplir una jornada laboral y recibir un salario, señaló la Corte Constitucional.

A través de un fallo, el alto tribunal hizo un llamado de atención a los empleadores. Les recordó que, si bien tienen autonomía sobre sus trabajadores, hay un límite y es el trato digno.

"El derecho al trabajo no es solamente cumplir una jornada laboral, no es solamente pagar un salario, el derecho al trabajo de un trabajador es que tenga vida dentro de su actividad laboral y que él pueda tener salud mental", explicó Javier Almanza, director de Derecho Laboral de la Universidad del Rosario.

La Corte dejó en claro lo que debe hacer un trabajador en caso de enfrentar una situación como esta.

"Quien se sienta con inferioridad, con incapacidad de desarrollar su trabajo por el comportamiento del empleador (puede) acudir a los mecanismos e instituciones jurídicas establecidas, entiéndase servidor público, los comités de convivencia", explicó el jurista.

En el fallo se señala que al trabajador se le deben respetar sus garantías a ser oído, notificado, defenderse y poder controvertir.

Según la sentencia, el derecho al trabajo no se limita a acceder a un empleo y a permanecer en él, ya que es imposible separarlo de la dignidad humana.