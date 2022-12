No respetar señales de tránsito, una de las más mortales imprudencias de ciclistas

En 2016 murieron 379 en las vías de Colombia y 2.748 resultaron lesionados. ¿Cuáles son los principales descuidos de los biciusuarios?

Las imprudencias más frecuentes cometidas por los ciclistas son: no respetar el semáforo en rojo, volarse las señales de ‘Pare’, circular imprudentemente en las vías y transitar en grupo, entre otras.

¿Qué normas deben cumplir para proteger su vida?

1. Deben transitar por donde exista ciclorruta o bicicarril, no por los carriles para carros.

2. Deben acatar los semáforos igual que los vehículos, ocupar un carril en la vía, y no llevar acompañante si no cuenta con dispositivos adecuados, según el nuevo Código de Tránsito.

3. Siempre deben portar medidas de protección, como es el casco, y en la noche, chaleco reflectivo, luz blanca adelante y luz rojas atrás.