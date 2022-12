¿No sabe cuánto debe pagar por prima de junio al servicio doméstico?, le explicamos

Es proporcional al número de días trabajados al mes. La sanción por no cancelar a tiempo es de un día de salario por cada día de retraso.

El pago de la prima de servicios corresponde a 30 días de salario mínimo por año y se reconoce en dos pagos de 15 días, a mitad de año y en diciembre.

"No es lo mismo el que trabaja 30 días al que trabaja 25 en una empresa. Se proporciona el valor que se paga con los días que trabaja, si es solo diez días sería una décima parte del mes, así seria tanto el salario como la prima"

Es decir, que teniendo en cuenta que muchos trabajadores domésticos prestan servicio por periodos inferiores a un mes, el ministerio del Trabajo ha establecido una regla para la liquidación de la prima de servicios, cuya fórmula es así:

Prima de servicios = valor del salario mensual x (número de días trabajados en el semestre) /360 (correspondiente a los días del año).

Los empleadores que no cumplan con este compromiso pueden tener sanciones que corresponden a un día de salario por cada día de retraso en el pago de la prima.