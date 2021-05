“No se ampliará la base de contribuyentes de renta”: Duque sobre cambios en la reforma tributaria

El presidente de la República, Iván Duque, reiteró las modificaciones con las que cambia la reforma tributaria para ser presentada en el Congreso de la República.

Como se conoció durante la semana, el gobierno nacional anunció que si bien la reforma tributaria no será retirada, sí sufrirá cambios para poder ser presentada ante el legislativo. Entre ellos, el Presidente reiteró que no habrá aumentos en el IVA en bienes y servicios y tampoco se cambiarán las reglas actuales que hay en el país.

“Dentro del trámite legislativo del texto no se incluyen ni aumentos de tarifas a bienes y servicios relacionados con IVA, ni se alteran las reglas del juego vigentes relacionadas con ese impuesto. Y lo segundo, que también quede absolutamente claro, que no se ampliará la base de contribuyentes del impuesto de renta, de tal manera que quien hoy no paga ese impuesto, no lo va a pagar”, indicó Duque.

Al respecto, más de 30 economistas expresaron su preocupación, pues aseguran que en el país es necesaria una reforma tributaria que proteja a los más vulnerables y para eso el gobierno debe asegurar un mayor aporte en los niveles de más altos de ingresos.

“La reforma tributaria presentada por el gobierno nacional busca fortalecer la red de protección social, especialmente indispensable en estos tiempos de pandemia. Busca generar también recursos para poder pagar las obligaciones que está adquiriendo en años futuros”, explicó el exministro de Industria y Comercio y economista Jorge Humberto Botero.

Daniel Mejía, profesor facultad de Economía de la Universidad de los Andes, señaló: “Es una lástima que por intereses casi que politiqueros y pensando en las elecciones del año entrante se hunda esta reforma. Es inconsistente pedir que se mantenga el programa de Ingreso Solidario, que se mantengan los programas sociales y no discutir en el seno del Congreso de la República una reforma tributaria que buscaba corregir varias de las imperfecciones que trae el sistema tributario y recaudar más impuestos".

Aseguran que para prevenir un daño mayor en la economía es necesario un mayor recaudo, inclusive aquel que proviene del IVA y de una estructura tributaria que posibilite el pago a un mayor número de contribuyentes en el país.