No se comprarán tierras con bonos de deuda pública, confirma ministro de Hacienda

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, confirmó este martes que la compra de tres millones de hectáreas no se hará con bonos de deuda pública (TES) , como se había especulado en los días anteriores.

Analistas consultados por Noticias Caracol habían considerado inoportuna la compra de estas tierras con emisiones de bonos, pues es el momento de las tasas de interés más altas en dos décadas por el temor del mundo de entrar en una recesión económica, entre otros aspectos internacionales que afectan las finanzas de Colombia.

Esto, según los consultados, ponía en duda la sostenibilidad financiera de Colombia, ya que, al elevar la deuda -que ya está alta-, quedaría en jaque el flujo de caja del Gobierno.

Sin embargo, este martes el ministro disipó las dudas: “En todo el caso el Ministerio de Hacienda tiene claro que no se puede hacer. No se puede comprar tierras con TES. Aun si hiciéramos eso (...) tenemos la regla fiscal que hay que cumplir”.

Según indicó Ocampo, el equipo económico del gobierno del presidente Petro estudió la posibilidad y el resultado sería una grave afectación a la economía.

No es la primera vez que minhacienda aterriza la economía a la situación actual. En días pasados lo hizo con la viceministra de Energía cuando esta aseguró que no habría nuevos contratos de exploración de hidrocarburos. Ocampo dijo que esa decisión no está tomada.

También los hizo con unos trinos del presidente Petro sobre los capitales golondrina y le dijo que no habría impuestos para este sector.