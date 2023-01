No se la deje fácil a los ladrones: vea cómo cuidarse de robos antes y después de sacar dinero

Los hurtos no siempre se presentan afuera de las entidades bancarias, muchas veces los delincuentes tienen sus artimañas adentro.

Al ir a un cajero automático no lo use si ve algún dispositivo extraño adherido o si alguien sospechoso acaba de manipularlo.

No acepte ayuda de desconocidos. No deje ver su clave de nadie y ojalá vaya acompañado de alguien de su entera confianza.

Si el cajero retiene su dinero o tarjeta no se retire. Marque a la línea 123, o pida que busquen a un funcionario del banco.

Antes de retirarse del cajero oprima la tecla cancelar para finalizar sus transacciones y revise si hay algo o alguien sospechoso alrededor.

Dentro del banco haga sus transacciones en las ventanillas, jamás a través de un intermediario, y nunca entregue dinero a alguien que le promete evitarle la fila.

Si ve gente sospechosa dentro de la sucursal, denuncie y siempre cerciórese que la cédula o tarjetas que le devuelven sí sean las suyas.