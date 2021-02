“No sé qué buscan las empresas, no sé qué hacer”: desesperado mensaje de joven desempleado

“Hago esto porque es mi último recurso. No sé si lo vayan a ver. Estoy haciendo esto es porque estoy buscando ayuda, llevo un año y tres meses sin empleo , la situación en mi casa es muy difícil económicamente hablando y ya no sé qué hacer”.

Lo dice, con la voz entrecortada, Samuel Rodríguez, un joven de 21 años que expresa la dura situación que vive en su casa por cuenta del desempleo.

“No sé qué buscan las empresas, ni qué quieren las empresas de un joven como yo que hasta ahora está intentando conseguir su primer empleo. No me llaman de ninguna parte, ni con experiencia, ni sin experiencia, o me dejan los procesos a medias; sinceramente, no sé qué hacer. Solamente necesito una ayuda”, expresó.

El drama de Samuel no es único. Se repite en cada barrio, en cada ciudad de Colombia.

Juan Daniel Ovideo, director del DANE, lo explicó así: “Hay varios problemas estructurales detrás del desempleo juvenil en el país. Buena parte del empleo de jóvenes entre 14 y 18 años está concentrado en el comercio, agricultura, actividades pecuarias y actividades de industria manufacturera e industria de alojamiento y cultura”.

“Eso lleva a que los jóvenes estén sobrerrepresentados en esas actividades, llamémoslas, vulnerables de la pandemia. Detrás de eso puede haber un efecto sobre la falta de coincidencia de las competencias que están desarrollando los jóvenes frente a las que necesita el país”, indicó.