No solo es falta de plata, desempleo en jóvenes también trae frustración y desespero

A sus 21 años, Samuel Rodríguez es uno de esos jóvenes que no ha tenido la oportunidad de empezar su vida laboral. Desde hace año y medio está buscando trabajo.

"Realmente he buscado trabajo de mensajero, de mesero, de domiciliario, en call center, incluso hasta paseando perros y no ha salido nada, porque en unas partes te dicen que tu hoja de vida está sobrevalorada y en otras partes te dicen que no tienes la experiencia”, revela.

No tener trabajo le ha generado no solamente crisis económica, sino desespero: “estoy ad portas de tener que aplazar el semestre porque no tengo el recurso para poder pagar”.

Como él, son miles de jóvenes que también están en la misma situación. El desempleo juvenil pasó de 16% en el último trimestre de 2019 a 21,6% en el mismo periodo de 2020.

Las actividades que más contratan jóvenes son comercio, agricultura e industria. Desafortunadamente también son las más afectadas con la actual crisis económica. “La contracción económica y el deterioro de la situación económica de esas actividades fueron protagonistas de esa contracción de -6.8% que tuvo la economía en el 2020 y eso llevó a que casi el 50% del empleo se deteriorara o se destruyera de forma importante”, explicó el director del DANE, Juan Daniel Oviedo.

Para algunos industriales, no hay concordancia entre la formación que están adquiriendo los jóvenes en la academia con lo que realmente necesitan las empresas.

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, dice que “se trata de identificar cuáles son las carreras que son más pertinentes en temas de su empleabilidad y se trata de identificar también en dónde están las mejores oportunidades para pasar del sistema educativo al sistema laboral de la mejor forma posible”.

Desde Fenalco consideran necesario regular la contratación por horas para que los jóvenes puedan acceder a su primer empleo y que se amplíen los beneficios a las empresas que contraten a esta población.