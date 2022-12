No vamos a ir con amenazas: pilotos en paro rechazan ultimátum de Avianca

Acdac hizo un nuevo llamado a negociar, luego de que la compañía advirtiera que quien no regresara a laborar este martes enfrentaría un proceso disciplinario.

"Avianca recibirá a los pilotos que vienen participando en el cese ilegal de actividades, sin tomar acciones disciplinarias (...) Esta invitación a regresar se mantiene hasta mañana lunes 16 de Octubre a las 24:00 horas", decía el comunicado enviado por Avianca a los 698 pilotos en huelga.

"Los pilotos que no se presenten a sus funciones laborales en la fecha definida, serán llamados a los procesos disciplinarios correspondientes", agregó el texto.

Ante esto, Jaime Hernández, presidente de Acdac, divulgó un video este martes, dirigido al presidente de la aerolínea.

“Don Germán (Efromovich), buenos días. Acá estamos sus pilotos, son las doce de la noche. Seguimos esperándolo en la mesa de negociación. Es necesario acabar la huelga porque Colombia lo necesita. Por favor, reflexione, lo estamos esperando. No vamos a ir con amenazas ni vamos a ir con cartas, vamos a ir voluntariamente para llevarle una solución a la empresa y a Colombia”, dijo en la grabación.

Horas antes, Hernández había precisado sobre el ultimátum de las directivas de la aerolínea que "la huelga continúa, tiene un propósito que es generar una mesa de negociación y llegar a un acuerdo, acuerdo el cual Avianca ha evitado, rechazamos estas formas de presión y de terror”.

“Vemos como Avianca a través de la administración del terror busca que los pilotos regresen a volar y se rompa la huelga”, agregó.

El paro completa 28 días y, según Avianca, el país pierde 2,5 millones de dólares diarios por esta causa.

