Nubarrones que amenazan a la economía colombiana, según gerente del Banco de la República

Juan José Echevarría dice que enfrentan un dilema entre controlar la inflación y evitar que el país caiga en una crisis.

“No estamos bien, la economía está creciendo poco, el consumo está golpeado, pero no estamos en la recesión del 99”, explica.

Sobre el dilema de proteger el bolsillo de los colombianos y al mismo tiempo evitar caer en una recesión explica que “para bajar la inflación tenemos que frenar un poco la economía. Hemos tratado de no estrangularla, por eso no hemos cumplido la meta en los últimos dos años. Pero la disyuntiva es muy complicada”.

Echavarría considera que los colombianos deben acostumbrarse a un dólar a tres mil pesos y advierte que es necesario estar preparado para una masiva llegada de venezolanos en busca de trabajo.