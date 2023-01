“Nuestro objetivo es triplicar la velocidad de descarga en Colombia”: ministra de las TIC

Sylvia Cristina Constaín admite que el país está atrasado en internet, pero dice que trabajarán para que la brecha digital se reduzca en este gobierno.

Esta es la entrevista que la ministra le concedió al director de Noticias Caracol:

Publicidad

Juan Roberto Vargas (JRV): Vi una frase suya que decía: “ir lento es retroceder en materia de conectividad”. ¿Es así? ¿Por qué?

Sylvia Cristina Constaín (SCC): Absolutamente. Nosotros nos vemos hoy en comparación con los demás países de la región. Cuando usted mira a Colombia, por ejemplo en penetración de anda ancha, fija y móvil, ha ido subiendo de a poquitos. Uno diría que vamos bien porque ha ido subiendo, pero cuando uno se compara con la velocidad en que ha ido subiendo Perú, Venezuela, Argentina, Brasil y ni hablar de Canadá y Estados Unidos, vemos que los demás países han ido avanzando mucho más rápido que nosotros.

JRV: ¿Por qué nos hemos quedado?

SCC: Creo que ha habido una serie de decisiones que no se han tomado, decisiones que son importantes para el país, decisiones de modernizar el sector de las TIC, que es lo que estamos haciendo en el proyecto de ley. Lo importante es que, a pesar de que estamos atrás, tenemos todas las herramientas y una ruta muy clara para dar no únicamente pasitos, como venimos dando, sino realmente saltos grandes para que Colombia vuelva a ser un referente no únicamente en la región, sino en el mundo, en el tema de comunicaciones.

Publicidad

JRV: Dentro de eso está el plan de la subasta del espectro. ¿Qué es el espectro?

SCC: Haga de cuenta que las comunicaciones van por una carretera y el espectro es una de esas carreteras. Anunciamos, esta semana, la asignación de espectro de 700. En el pasado hemos asignado carreteras y esas son las carreteras que usamos para comunicarnos.

Publicidad

JRV: ¿Estamos hablando de que está subasta va a implicar que en cuánto se mejore la señal de internet y de conectividad en Colombia?

SCC: Nuestro objetivo es triplicar la velocidad de descarga que tiene Colombia. Ese es un objetivo muy, pero muy ambicioso.

JRV: ¿En cuánto tiempo?

SCC: Antes de finalizar el gobierno.

Publicidad

JRV: ¿Cuánta gente hay hoy conectada, tiene acceso a internet en Colombia?

SCC: Hay 20 millones de colombianos que no tienen conectividad de banda ancha, casi la mitad de la población. Pero lo increíble, lo magnífico, es que eso lo podemos cambiar.

Publicidad

JRV: El balance que tienen ustedes dice que el cien por ciento de la gente de estrato 6 tiene internet, pero solamente el 21 por ciento de los estratos uno tiene internet. Ahí está la famosa brecha…

SCC: Usted debería poder estar conectado, no importa dónde esté. Ese es el objetivo que estamos buscando. Nosotros como país podemos acostumbrarnos a estar conectados en todo el país.

JRV: A la gente le molesta esto: o no tiene la velocidad alta o se le “acaban los datos”, es el tema de que toca racionar la forma en que me conecto a mi celular. ¿Ese proyecto busca que eso cambie?

SCC: Absolutamente. Es que el proyecto lo que hace es que genera las condiciones para que nosotros los colombianos podamos tener el mismo tipo de conectividad que tienen países como de la OCDE, de la que hoy hacemos parte. La velocidad de descarga en Colombia es una tercera parte de la velocidad de descarga de los países de la OCDE.

Publicidad

JRV: ¿Cómo garantizar que los países más bajos tengan acceso a eso?

SCC: El proyecto de ley tiene como objetivo el reducir la brecha digital. Es decir, cuando estamos mirando cuáles son las opciones que están en la mesa, tenemos que ver la que más nos ayuda a llevar al más vulnerable al lugar más favorecido.

Publicidad

El hecho de que específicamente estemos hablando de que el objetivo es el cierre de la brecha digital, esa palabrita lo que nos está obligando es a trabajar para que el más vulnerable logre salir más rápidamente del estado de inconectividad.

JRV: Han criticado al proyecto porque algunos creen que tienen como un dejo de censura, como un tufillo de censura para la televisión pública. ¿Eso es así?

SCC: Eso es absolutamente mentira. Recordemos que la libertad de expresión está en la Constitución y que una ley no mata a la Constitución en ningún escenario.