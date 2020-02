Nuevo ministro de Trabajo reafirma que no se tocará edad de jubilación ni semanas de cotización

Ángel Custodio Cabrera asumió el cargo con la tarea de concertar con sectores sociales y presentar al Congreso el sistema de protección a la vejez.

Varias son las tareas que el jefe de Estado le encomendó al nuevo ministro de Trabajo que se posesionó este jueves en la Casa de Nariño, entre ellas concertar un sistema de protección a la vejez.

“Y eso es un propósito nacional con el Congreso, con todos los sectores sociales para que corrijamos esa gran inequidad. Por eso hay que avanzar hacia la cobertura de protección para la vejez”, dijo el presidente Duque.

Desde este viernes, el ministro Ángel Custodio Cabrera se reunirá con trabajadores y empresarios, pero ya fijó las líneas que no se tocarán en el sistema de protección a la vejez, como le llama el gobierno.

“No vamos a acabar con régimen de prima media, no vamos a mover la edad de las personas, no vamos a meternos con el número de semanas y no nos meteremos con la tasa la cotización”, explicó el nuevo jefe de la cartera de Trabajo.

Otro de los retos es la formalización laboral. Dice Cabrera que, de 24 millones de trabajadores, 15 millones están en la informalidad.

Aunque no dio fechas para llevar esas iniciativas al Congreso, el primer cara a cara con la mesa de concertación laboral será este viernes en la mañana.