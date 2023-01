Nuevo presidente de Avianca aclara si habrá despidos y habla sobre el futuro de la aerolínea

Anko van der Werff se refirió a las deudas que tiene la compañía, respondió a las quejas por impuntualidad y habló de tarifas.

El holandés es el nuevo presidente de Avianca. Decidió tomar el mando de la compañía en uno de los momentos más difíciles en sus 100 años de historia.

De él dependerá, al final, el rumbo de la empresa que fundaron en 1919, en Barranquilla, empresarios colombianos y alemanes bajo el nombre de Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos.

Hoy Avianca es una compañía sobreendeudada que necesita acciones de fondo para asegurar su futuro. Van der Werff, quien ha estado en los últimos 20 años en compañías como KLM, Qatar Airways y Aeroméxico, lo sabe.

“Me contactó un headhunter a través de don Germán Efromovich. Y completé casi todo el proceso con Germán hasta su última semana. Bueno, él obviamente ya sabemos que pasó, él se fue de la empresa”, cuenta Van der Werff.

Sin Efromovich al frente de la compañía, Anko continuó el proceso de reclutamiento con el equipo de Kingsland, otro de los accionistas de la aerolínea.

"Vi también a un equipo, ya lo he dicho públicamente, un equipo democrático que a veces no funciona. Tenemos que tomar las decisiones que nos toca", agrega.

Durante décadas, Avianca creció de manera gradual: en 1946 operaba múltiples rutas internacionales en aviones DC4 y C54. Su primer jet, un Boeing 707, llegó en 1960. En 1976, se convirtió en la primera aerolínea latinoamericana en operar el Jumbo 747. Hoy, sus aviones y sus centros de entrenamiento son de los más modernos de América Latina.

Sin embargo, obstinada en una estrategia de crecimiento acelerado durante los últimos años, la compañía entró en una de sus épocas más difíciles.

“Tomamos demasiado riesgo en el crecimiento; la ambición de Avianca era de ser la aerolínea de las Américas, que suena muy bonito como visión, pero si económicamente no te da, significa que a lo mejor no es la mejor idea”, afirma Van der Werff.

¿Se sirvieron un plato más grande del que se podían comer?

“Exactamente. Es justamente lo que siempre me dijeron mis abuelos. Me dijeron que los ojos eran más grandes que el plato. Y sí, creo que eso fue lo que pasó”.

Avianca ha perdido este año unos 500 millones de dólares, ¿cómo garantizar la supervivencia de la aerolínea cuando hay números tan rojos?

“Renegociar, reperfilar la deuda con la gente que tiene nuestros bonos. Ya lo hicimos, lo hemos publicado. Muy buena noticia. Luego con todos bancos. Hemos tenido el soporte de todos los bancos. Y la última parte es tener el soporte de United y Kingsland”, dice.

Y añade: “Hay que hacer algo diferente, eso significa menos flota. No vamos a crecer tanto como hicimos en los últimos años, no vamos a tener tantos aviones como tuvimos en los últimos años, tenemos que tomar decisiones muy difíciles, muy complicadas; unas ya la hicimos, por ejemplo, dejamos el mercado doméstico de Perú.

¿Habrá despidos?

“Es un ajuste. No vamos a tener un choque, pero si vamos a tener menos flota, menos aviones en el grupo, significa algo obviamente”.

¿Por qué tantas quejas por impuntualidad y vuelos cancelados?

No sé cuánto vuelas con Avianca, pero me parece completamente incorrecto. Hemos visto en 2017, 2018, pero este año ya estamos casi en el top 10 de aerolíneas del mundo. Este año hemos manejado hasta 20 puntos la puntualidad contra el año pasado.

Asimismo, se refirió a otros factores: “El clima, por ejemplo, en octubre o en noviembre, acá con las lluvias, cuando el aeropuerto cierra casi dos, tres o cuatro horas, obviamente no es culpa de nadie. Sí hay un tema de infraestructura, de posiciones de parqueo, de por ejemplo mucha aviación privada en El Dorado. Eso son cosas que complican la vida”.

Tarifas

"Hay que comprar los boletos con anticipación si puedes, pero, antes que nada, 47% de un precio de boleto son impuestos, eso es ya la mitad. La mitad no es para Avianca, la mitad son impuestos", explica.

El 2017 fue uno de los peores años para Avianca, el Sindicato de Pilotos (Acdac) entró en huelga, puso en jaque la operación de la compañía. Más de 10 mil vuelos cancelados y millonarias pérdidas.

¿Cómo son las relaciones con los pilotos actualmente?

“Yo las veo muy bien. Mira, en mi primer vuelo entré a la cabina de pilotos y pregunté: ‘cuántas veces por mes o por trimestre nos juntamos nosotros’. Y me dijeron, ‘mira la última vez que nos juntamos fue hace dos años, en 2017’. Entonces, si alguien te dice algo así, ya sabes que es un problema. Donde yo he invertido muchísimo tiempo últimamente es justamente en tener a todos en la mesa, platicando, escuchando, compartiendo ideas".

Van der Werff sostiene que ve “un futuro financieramente más tranquilo. Con unos socios estratégicos en el negocio como United y Copa". Usando esta estrategia, espera asegurar el futuro de Avianca 100 años más.