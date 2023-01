“Nunca me tembló la mano para imponer sanciones”: Superindustria hace balance de su gestión

En entrevista, Pablo Felipe Robledo habló sobre los carteles que desenmascaró, las decisiones que faltan por tomar y una posible reelección.

La Superintendencia de Industria y Comercio ha sido uno de los organismos fiscalizadores que más ha tenido relevancia en los últimos años. Carteles como el del cemento, pañales, papel higiénico, de los cuadernos y otros más fueron revelados a la opinión pública por su trabajo. Robledo destacó esa labor y aseguró que, en gran medida, fue porque en su mandato el órgano tuvo un amplio crecimiento frente a anteriores administraciones.

“Dejamos muy bien la superintendencia. El país se ha dado cuenta de que hemos desarrollado una política para proteger a la libre competencia y al consumidor”, dijo el saliente superintendente, quien agregó: “Hoy la capacidad sancionatoria es 50 veces mayor que en el pasado y tenemos más presupuesto del que teníamos en 2010”.

Dentro esos carteles, han sido muchos los casos que han incluido importantes multinacionales que cuenta con gran poder económico y de influencia, sin embargó Robledo aseguró: “Nunca me tembló la mano para imponer las sanciones que he tenido que imponer”.

También destacó que sus actuaciones tenían como único fin dejar un mensaje frente a esos actores: “Colombia no tienen dueños, el que se crea dueño de está equivocado”.

A pesar de la firmeza con la que actuó, el abogado admitió que hubo fuertes respuestas en contra de sus acciones. “Cuando usted se mete con gente poderosa las reacciones son poderosas. Hacen lobby, citas y demás para bloquear nuestra actividad”, declaró. A pesar de ello consideró que todas sus peleas fueron institucionales y nunca las llevó a un plano personal.

De igual manera, recalcó que aún quedan decisiones muy importantes como tomar: “Falta una decisión sobre si se violó el principio de competencia en tercer carril Bogotá Girardot y en Ruta del sol II”

Al final descaró casi que de forma absoluta cualquier posibilidad de ser reelegido. “No existe la más mínima posibilidad de que yo me quede en ese cargo”