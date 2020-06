Obleas La Villa, Galguerías Barichara y Arhuaca de Corazón: 3 negocios más que luchan en la pandemia

View this post on Instagram

🌵Después de descender por un antiguo camino de adoquines desde La Mesa de los Santos, disfrutando de impresionantes vistas de abismos, altos cactus y el balido de las cabras en la distancia, llegamos a este pintoresco caserío.🌵 . 🏡Jordán Sube se encuentra en el corazón del Cañón del Chicamocha, donde la técnica de la tapia pisada es evidente en sus construcciones. 🏡 . 🏞️@galgueriasbarichara quiere capturar el patrimonio cultural de Santander en una imagen ❗🏞️ . . 🌎A dónde llevarías nuestros Tomates Asados❓🌎 . . . 🌵After descending through an ancient cobblestone road from Mesa de los Santos town, enjoying impressive views of abbysses, tall cacti and goats bleating in the distance, we arrive in this picturesque hamlet.🌵 . 🏡Jordán Sube is located in the heart of Chicamocha Canyon where rammed earth technique is evident in their constructions.🏡 . 🏞️@galgueriasbarichara wants to capture the cultural heritage of Santander in a picture❗🏞️ . . 🌎Where would you take our Roasted Tomatoes❓🌎