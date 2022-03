OCDE presentó radiografía de la economía colombiana: la pobreza se hereda hasta por 11 generaciones

Los colombianos más pobres perdieron cerca del 30% de sus ingresos a raíz de la pandemia. Esta es una de las primeras conclusiones del informe realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a la economía colombiana.

“La caída de los ingresos fue concentrada entre los grupos de menos ingresos”, señaló Jens Arnold, economista principal para Colombia de la OCDE.

A medida que se avanza en el informe, el panorama es más crítico. Solo el 5% de los colombianos paga el impuesto de renta, los beneficios del IVA solo favorecen a los que tienen más recursos, el país es el tercero con mayor desigualdad de todos los que hacen parte de la OCDE y, entre lo más grave, la pobreza se hereda hasta por 11 generaciones.

“Y, en el promedio de la OCDE, el camino para una persona que nace en el 10% inferior de la distribución de ingresos, hasta llegar al ingreso medio de la sociedad, es de unas 4 y pico de generaciones. En Colombia, son más que 11 generaciones”, explicó Arnold.

A esto se suma que el 60% de los trabajadores en Colombia vive en la informalidad y el dinero que el Gobierno les gira a los más pobres solo le llega al 15%.

“Significa que un 85% de los hogares de bajos ingresos se quedan afuera de todo el sistema de protección social y, con eso, decía que es un problema de larga data”, anotó el economista principal para Colombia de la OCDE.

Y la lista sigue. La productividad en Colombia es muy baja, no hay la suficiente competencia empresarial, las restricciones no permiten abrir con facilidad mercados internacionales y la gran mayoría de colombianos no alcanza a recibir ni siquiera un salario mínimo.

“Lo que la gente en realidad gana en Colombia se encuentra más o menos en el 90% de lo que son los ingresos promedios. Este es un nivel muy alto en esta óptica”, señaló Jens Arnold.

Entre otras conclusiones están que la mitad de la población adulta que llega a la edad de pensión no logra recibir una mesada.