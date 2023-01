Odebrecht presentará una nueva oferta de reparación al Estado colombiano

La reciente propuesta fue de $106 mil millones, que ha sido rechazada por el Gobierno. Fiscalía dice que discusión se debe hacer de cara al país.

La intención de Odebrecht de pagar una multimillonaria suma para reparar al Estado por el caso de sobornos ofrecidos -y así destrabar el principio de oportunidad de los empresarios Luiz Mameri, Eleuberto Martorelli, Luiz Bueno y Luiz Eduardo da Rocha- se ha encontrado con la negativa tanto del Gobierno como de la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía.

La empresa brasileña ha hecho múltiples ofrecimientos, el último por 106.000 millones de pesos, para que el país renuncie a su derecho de investigar penal, fiscal y disciplinariamente a los directivos de la multinacional.

Gobierno no aceptó oferta de reparación de Odebrecht Sin embargo, el Estado no ha dado su brazo a torcer y no ha aceptado las ofertas, tal como lo comenta Camilo Gómez, director de Defensa Jurídica del Estado: "¿A qué aspira el Estado colombiano? A no aceptar un pacto donde se le retiren las medidas a Odebrecht. Me parece que Odebrecht tiene que ser sancionado con todo el peso de la ley. Las instituciones tienen que ponerse de acuerdo porque el daño causado a la nación es muy grande".

En la misma línea fue el pronunciamiento de la Procuraduría General. "Las negociaciones son de cara al país. Aquí no es por carticas, manejadas en la sombra de las instituciones, aquí se necesita que le pongan la cara al país, le cuenten la verdad", aseguró Fernando Carrillo, cabeza del Ministerio Público.

En los próximos días Odebrecht presentará una nueva propuesta en la que, según la Fiscalía, se platearían indemnizaciones solo por el proceso penal y se descartaría las áreas fiscales y disciplinarias.