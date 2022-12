¡Ojo al comprar el SOAT! Delincuentes están estafando así a conductores

La recomendación es que lo adquiera en las oficinas autorizadas por las compañías de seguros y desconfié si le ofrecen descuentos.

Esto le pasó a Germán Godoy, quien compró en una estación de gasolina de la localidad de Suba el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito. Quería salir de viaje, pero el paseo se le dañó al darse cuenta de que nunca apareció su nueva póliza en la plataforma del Registro Único Nacional de Transito, Runt.

Publicidad

"Mientras no suba el SOAT a la plataforma no está verificada la legalidad. No apareció y no ha aparecido", asegura Godoy, estafado.

Aunque tiene la tarjeta que le entregaron, dice que no le sirve de nada, pues las autoridades no la validan como una póliza original.

“Quién sabe qué otras personas andan en el mismo problema, sin poderse movilizar normalmente", añadió.

Por su parte, la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, pide a los usuarios ser más precavidos y comprar en sitios autorizados.

Publicidad

“Cuando adquiera su SOAT verifique a través de la página del RUNT que la póliza quedó cargada, 24 horas después, y si no está cargada es porque no es legal”, pidió Ingrid Vergara, vocera de la entidad.

Otra alternativa más segura, dice Fasecolda, es que a la hora de adquirir su seguro compre la póliza no en papel sino virtual, desde la página www.misoatvirtual.com.co

Publicidad

"La gente podrá portar sus documentos a través de los dispositivos móviles y podrá imprimir en formato PDF", añadió Vergara.

Las pólizas digitales serán un mecanismo, según las autoridades, para disminuir el fraude y la evasión que ya alcanza el 39% en el país, es decir, que de cerca de 12 millones de vehículos que circulan en Colombia, 5 millones lo hacen sin el documento.

Puede leer:

Así funciona el nuevo SOAT virtual: más seguro que uno de papel y... Vea, además:

Publicidad