Ojo con el SOAT: así están estafando a quienes lo compran por redes sociales

Son varios los chats en los que se puede observar la forma en la que están robando a propietarios de vehículos que buscan adquirir su SOAT. Los estafadores se hacen pasar por asesores comerciales de diferentes empresas y ofrecen, incluso, atractivos descuentos por la compra.



Sin embargo, al momento del pago lo que los incautos no notan es que están enviando el dinero a una cuenta personal y no empresarial.

“Al digitar la placa del carro automáticamente me escribieron y me mandaron un pre-SOAT, donde me dicen que los pagos los debo hacer en una cuenta empresarial, pero al enviarme el número de cuenta verifiqué que la cuenta aparece a nombre de una persona natural y todo era un fraude", comentó César Tejada, un ciudadano que estuvo a punto de ser estafado.



Los supuestos vendedores del SOAT envían documentos falsos y muchos terminan dándose cuenta de esta realidad solo hasta que la Policía los sorprende en la calle.

"Pagué con la tarjeta de crédito y el 24 de noviembre me llega un comparendo de cámaras salvavidas por SOAT", denuncia José Molina, víctima de estafa.

Desde que empezó la dificultad para adquirir el SOAT, son muchos los ciudadanos que han caído en las manos de delincuentes.



Por ejemplo, Luis Peña cuenta que luego de pagar $559.000 “me enviaron un formato que no aparece en ningún lado y por lo tanto salí robado".

Quienes más dificultad tienen para adquirir el SOAT siguen siendo los motociclistas. “Esto es un llamado al gobierno, todavía siguen las restricciones para comprar el SOAT a nivel Colombia", subraya Miguel Forero, líder de moteros.

Recomendaciones para la compra del SOAT

Desde la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, la principal recomendación para no caer en las estafas es “no adquirir SOAT o ningún tipo de seguro cuando piden consignar en cuentas de personas naturales”, enfatiza Carlos Varela, vicepresidente técnico.

Ojo, además desconfíe de los precios muy bajos en el SOAT y de los supuestos descuentos que hacen los vendedores y verifique la empresa con la que lo está adquiriendo.