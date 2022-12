Ojo con empresas que ofrecen afiliación a seguridad social por menos plata, podrían estafarlo

Nueva EPS encontró que la mayoría de veces no solo faltaban los pagos, sino que reportaban datos falsos del trabajador.

Son llamadas ‘empresas agrupadoras’ y aseguran que a cambio de una cuota de solo $69.000 afilian a trabajadores independientes en salud, pensiones, riesgos profesionales y caja de compensación.

En realidad, una afiliación de ese tipo vale no menos de $218.000.

La trampa que hacen es cotizar solo lo de un día, que vale $12.000, y le hacen creer al trabajador que pagaron todo el mes. Ellos se quedan con el resto del dinero.

Por eso, las autoridades recomiendan afiliarse solo a través de una empresa legal, registradas en www.minsalud.gov.co, en la sección “Afiliaciones colectivas”.

Es importante que no haga afiliaciones con esas empresas que se publicitan en postes vallas y paredes. Tenga en cuenta que usted mismo puede realizar los pagos sin ningún costo.

Además, verifique periódicamente ante las entidades de seguridad social que sus pagos han sido aplicados correctamente.

