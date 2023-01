El Consejo de Estado tomó la decisión contra Drummond debido a la prohibición que existe en Colombia de usar está técnica en pozos no convencionales.

Si no cumple la orden, el Ministerio de Minas deberá pagar una multa de dos salarios mínimos por cada día de incumplimiento.

El fallo, sin embargo, no impide que se continúe con las pruebas piloto de fracking.