Pandemia del coronavirus dejará sin empleo a más de un millón de personas en Colombia

El crítico panorama fue revelado por el DANE. Hasta el momento, 217 mil personas que han perdido su trabajo han recurrido a ayudas en cajas de compensación.

La emergencia generada por el coronavirus en Colombia, que obligó a la cuarentena en el país y ya completa 23 días, dejará miles de desempleados.

Hasta ahora, 217 mil personas que han perdido su trabajo recurrieron a las ayudas del gobierno a través de sus cajas de compensación. Un beneficio que les permite recibir $583 mil mensuales.

Pero las proyecciones del gobierno, a través de las estadísticas del DANE, indican que por lo menos 1.146 colombianos perderán su trabajo por el impacto del coronavirus en el sector económico.

Este grave panorama ya lo había advertido el director de Planeación Nacional Luis Alberto Rodríguez en el Congreso.

“El impacto en desempleo y pobreza puede ser devastador si esto se mantiene como está hoy, pero no me atrevo a hablar de números definitivos en este sentido porque creo que no hay información suficiente todavía”, afirmó Rodríguez.

Ante esta difícil situación, en las últimas horas el gobierno Duque, a través del Ministerio de Trabajo, anunció la inyección de nuevos recursos para las cajas de compensación familiar.

