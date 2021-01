Pandemia del COVID-19 le hizo perder 37% de estudiantes a las universidades

El 2021 trae un reto para maestros, padres, instituciones educativas y autoridades académicas: garantizar el derecho a la educación en sectores donde no hay acceso a internet ni equipos.

Por eso, la academia pide replantear las condiciones de bioseguridad para retornar a clases presenciales gradualmente.

El inicio de las actividades académicas en la modalidad de alternancia -entre clases presenciales y virtuales- dependerá de las cifras por contagio COVID-19 en cada departamento y municipio del país.

“Es clave la preparación de todas las secretarías de educación para el modelo de alternancia porque recuerden: es adecuar la infraestructura, las aulas y el protocolo de bioseguridad con los recursos que dimos”, dijo el lunes en Noticias Caracol la ministra de Educación , María Victoria Angulo.

En Bogotá, a la fecha, según la Secretaría de Educación, hay 695 instituciones habilitadas para el regreso a clases presenciales, que alternen con la virtualidad. Sin embargo, por ahora lo deberán hacer de manera remota.

“Los equipos están acompañados de adopción de protocolos en espacios escolares seguros, en flexibilización escolar, en bienestar escolar”, manifestó Edna Bonilla, la secretaria de Educación de Bogotá.

“Al padre de familia se le recomienda un constante apoyo con el hijo para que las actividades pedagógicas no se vean afectadas, así como constante comunicación con el docente”, indicó Aura Lucía García, docente de básica y primaria.

Desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) advierten que los colegios distritales no cuentan con la infraestructura necesaria para garantizar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

“Hoy es irresponsable retornar a las actividades presencialmente, estaríamos poniendo en riesgo la salud y vida de todos”, aseguró Nelson Alarcón, el presidente de Fecode.

El problema, señalan, es que la educación virtual resulta insuficiente para el aprendizaje y desarrollo de los niños y más en zonas del país donde no se cuenta con servicio de internet ni con equipos de tecnología.

El psicólogo Andrés Gutiérrez recomendó: “Es importante que desde la casa se sigan manejando dinámicas, que se sigan manejando horarios de levantada, alimentos, baño, aseo y diálogos productivos que sensibilicen a niños y también a los adultos”.

Entretanto, el debate sobre la seguridad de la salud de los niños en clases presenciales y el aislamiento sigue; teniendo en cuenta que ya van más de 7 meses con los colegios cerrados.

La economía de la educación en crisis

No hay una sola arista de la vida cotidiana que no tenga relación directa con la economía y es por eso que el sector de la educación no es la excepción en tiempos de pandemia.

Por ejemplo: las universidades han visto cómo sus estudiantes por afectaciones económicas suspenden semestres o simplemente no se matriculan.

“En la consulta que hicimos a 88 entidades de educación superior pudimos comprobar que el 20 por ciento de los estudiantes antiguos desertaron de los procesos formativos y que se matricularon 17 por ciento menos de los estudiantes que esperábamos recibir en el segundo semestre de 2020”, manifestó Óscar Domínguez González, director ejecutivo de Ascun.

Así mismo pasó con los colegios privados: no solo se redujo la entrada de recursos a estas instituciones, sino que muchos de ellos cerraron definitivamente. La mayor afectación la vive la capital del país.

“Desafortunadamente un gran número de instituciones educativas de Bogotá tuvieron que cerrar por los difíciles momentos que atravesaban de manera financiera”, dijo Carlos Ramos, representante de la mesa de colegios privados.

Pero el sector educativo no solo se reduce a colegios y universidades, hay todo un aparato productivo que sobrevive de este segmento de la economía.

Según el Ministerio de Educación, la deserción en entidades de educación públicas no ha sido tan fuerte como en las privadas y los índices se mantienen como los mostrados antes del inicio de la pandemia.