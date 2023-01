Para proteger a sus hijos de los peligros en redes sociales siga estas precauciones

Antes que nada, tómese el tiempo de conocer cómo funcionan y para qué sirven. Las más usadas por niños son YouTube, Instagram, WhatsApp, Snapchat y Facebook.

Establezca edades y horarios: los niños más pequeños no deben tener acceso, y los más grandecitos, solo usarlas con vigilancia permanente de un adulto.

Adviértales de los riesgos para que entiendan los engaños que existen, que no interactúen con desconocidos y que hay imágenes que no son aptas para ellos.

Use las opciones de privacidad. Es mejor extremar el nivel de confidencialidad y saber manejar los contenidos personales.

Como padre, usted debe denunciar cuando sepa de un adulto que les hable a los niños en tono sexual, a quienes les proponen un encuentro, o quienes les envíen material inadecuado.

Hágales saber a sus hijos que usted siempre los va a apoyar y proteger.