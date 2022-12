Para ver y compartir: qué debe hacer antes, durante y después de un sismo

Ocurren inesperadamente y todo puede empeorar si lo sorprende sin saber cómo actuar. Por eso Policía Nacional y organismos de socorro dan estos consejos.

- Identifique y memorice los sitios de alto riesgo de su casa o trabajo y los adecuados para refugiarse.

- Prepare y tenga a la mano un morral con elementos que le sirvan para sobrevivir, tales como radio, pilas, agua, barras de cereal y de chocolate, linterna, botiquín, un pito, manta, etc.

- Durante el sismo mantenga la calma, no corra, evite el pánico y acate las recomendaciones de los organismos de socorro o brigadistas.

- Vaya con su familia o acompañantes lejos de edificios, tendidos eléctricos, calles transitadas u objetos que puedan caer.

- Si no puede salir, busque un mueble grande, fuerte resistente y ubíquese a su lado, ojalá en posición fetal, es lo que llaman el triángulo de la vida.

- Después del sismo, verifique los daños en paredes, columnas, techos y redes de servicios públicos en su casa u oficina para establecer si es seguro retornar.

