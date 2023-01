Paro nacional golpea al sector avícola: 3 millones de pollos han muerto de hambre

Este viernes se vivieron horas de tensión en varias vías de Cundinamarca, departamento donde se reportaron 27 bloqueos en el marco del paro nacional similares a los ocurridos en otras zonas de Colombia donde, según Fenavi, está en riesgo el suministro del sector avícola, pues solo por poner un ejemplo, 3 millones de pollos han muerto por falta de alimento.

“Tenemos 120 millones de aves en riesgo porque no se puede entrar 60.000 toneladas de alimentos. En diferentes puntos del país tenemos 20.000 toneladas de carne de pollo represadas, 180 millones de huevos y tenemos 40 millones de aves en el Valle del Cauca, Nariño y Eje Cafetero, las cuales están en grave peligro por no poder entrar ningún tipo de alimento; se nos han muerto 3 millones de pollitos de un día porque no les tenemos alimento por los bloqueos”, dijo Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi.

Publicidad

En Antioquia, hay escasez de papa, cebolla, plátano y tomate; en el Valle de productos como el plátano y la cebolla, que subieron hasta un 700 por ciento en Cali.

Una encuesta de la firma Móbimetric señaló que más del 70 por ciento de los colombianos percibe el desabastecimiento de productos de la canasta familiar.

Además, la industria del lácteo se ha visto afectada y miles de litros de leche han tenido que ser botados, pues no hay forma de transportarlos ni regalarlos, dijeron los empresarios.