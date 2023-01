Partidos políticos y gremios buscan alternativas para no gravar con IVA la canasta familiar

Reducir el tamaño del Estado, más impuestos al sector bancario y amnistías a deudores de la DIAN son algunas propuestas que se discuten.

A pesar de la posición del ministro de Hacienda, los gremios y los partidos políticos insisten en buscar fórmulas para recaudar los 14 billones de pesos sin tener que cobrar IVA a la canasta familiar.

El partido de la U apunta hacia las exenciones y Ecopetrol.

El partido Conservador decidió mirar hacia el tamaño del Estado y otros sectores para buscar los recursos faltantes.

“Podríamos pensar en unos impuestos al sector financiero”, indicó el senador David Barguil.

“Que haya disminución en el tamaño del Estado, eso quiere decir que el gobierno se apreté”, expresó por su parte el senador conservador Efraín Cepeda.

Otra alternativa para recaudar recursos la hace Óscar Darío Pérez, presidente de la comisión tercera de la Cámara. Le pidió a la DIAN una amnistía parcial a sus deudores.

Por su parte, los gremios económicos, que sostuvieron un encuentro con el presidente, plantearon la necesidad de diálogo y concertación.

El Consejo Gremial se refirió a la extensión del cobro del IVA, una medida en la que ellos también tienen diferencias.

“No es fácil llegar a un acuerdo pleno, lo estamos intentando y es posible que lo consigamos pero no hay certeza que eso sea factible. Para otros sectores que no son el sector agropecuario la capacidad de los colombianos para contribuir a través del IVA no está agotada”, dice Jorge Humberto Botero, presidente del Consejo Gremial.

Por otro lado, la bancada alternativa del Congreso, centrales obreras y organizaciones sociales y sindicales anunciaron que este jueves saldrán a las calles a pedir el retiro del proyecto de financiamiento y advirtieron que están dispuestos a un paro nacional para conseguir su propósito.

