Peajes en Colombia no subirán el primero de diciembre: ministro de Hacienda

El Gobierno Nacional tenía planeado aumentar los costos de los peajes a partir del próximo primero de diciembre. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó en Blu Radio que este incremento se pospondrá hasta el próximo año.



"Estamos evaluando porque eso significaba hacer un incremento ahora y otro en enero. Queremos valorar exactamente eso y mirar hasta dónde podemos llegar, porque no queremos que se nos dispare la inflación y tampoco que tengamos una afectación en la estructura económica mayor a la que ya tenemos", señaló el ministro de Hacienda.

Semanas atrás, Bonilla defendió la decisión de subir las tarifas de los peajes en Colombia, pues la consideró necesaria.

Según expertos y el propio ministro de Hacienda, no subirles a los peajes en Colombia causó problemas en la estructura financiera de estos y de las concesiones viales que se financian con ellos.



“Los peajes quedaron desfinanciando los procesos de mantenimiento de muchas vías y la preocupación más importante es que, si bien el Gobierno puede recuperar o entregar los recursos al sector público para financiar la parte que no se cobró en peajes, no lo puede hacer con el sector privado. Esa preocupación de que no se puede hacer con el sector privado significa que es el sector privado el que está pidiendo hace rato que ajustemos esos precios”, explicó el funcionario.

Se había concretado que el aumento de la tarifa el primero de diciembre iba a ser del 13,12%. El segundo se aplicaría en enero de 2024 por 9,8% y el tercero antes de julio de 2024, aunque el porcentaje aún no se ha definido.