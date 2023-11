Peajes en Colombia subirían más del 25% y la primera alza se dará el primero de diciembre

Hay polémica por un proyecto de resolución que publicó en las últimas horas el Ministerio de Transporte, por medio de la cual se reanudarán las alzas en las tarifas de peajes en Colombia, luego de once meses de estar congeladas. El documento quedaría en firme a mediados de noviembre o en la tercera semana del mes. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, defendió la decisión por considerarla necesaria.



Según expertos y el propio Bonilla, no subirles a los peajes en Colombia causó problemas en la estructura financiera de estos y de las concesiones viales que se financian con ellos.

“Los peajes quedaron desfinanciando los procesos de mantenimiento de muchas vías y la preocupación más importante es que, si bien el Gobierno puede recuperar o entregar los recursos al sector público para financiar la parte que no se cobró en peajes, no lo puede hacer con el sector privado. Esa preocupación de que no se puede hacer con el sector privado significa que es el sector privado el que está pidiendo hace rato que ajustemos esos precios”, explicó el funcionario.

La primera alza se dará el primero de diciembre y será del 13,12%. La segunda se aplicará en enero de 2024 y será del 9,8%. Vendrá una tercera antes de julio de 2024, cuyo porcentaje aún no se ha definido.

Según Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, este incremento no afectaría en mayor medida el costo de vida en Colombia.

“Es un impacto marginal, no está por encima ni siquiera de 0,01%, así que es una medida importantísima, que hay que tomarla, que es responsable, porque, ratifico, los peajes son la fuente de pago de los inversionistas privados y eso le da certidumbre para la operación y el mantenimiento de estas vías en el país. Además, no tiene sentido financiar un subsidio a los peajes a cargo del presupuesto general de la nación cuando el país tiene tantas necesidades en otro tipo de inversiones sociales y productivas”, indicó.

El exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry también comparte esta posición y precisa que “la inflación no se afecta por eso ni cuando sube el precio de la gasolina. La inflación tiene cientos de componentes y este es un componente, entonces a la gente le toca pagar más en peaje y gasta menos en otras cosas y la inflación se compensa. El efecto no es por inflación, en cambio sí se siente en la financiación de las concesiones”.

Por otro lado, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, expresó que inclusive los transportadores tenían contemplado dicho incremento a los peajes en Colombia.

“Lo que sería importante es que ningún gremio puede decirle al Gobierno que sus finanzas se afectan porque se hace un incremento que es normal en la economía y que ellos lo tienen previsto porque ya aumentaron los fletes”, señaló.

Según las estimaciones, el congelamiento de la tarifa de los peajes en Colombia durante 2023 dejó un hueco fiscal acumulado de 450.000 millones de pesos.



¿Cómo se aplicarían las alzas de los peajes en Colombia?

Alzas propuestas

El primero de diciembre de 2023: 13,12% (porcentaje que subió la inflación en 2022)

El 16 de enero de 2023: 9,8% aproximadamente

Antes del primero julio 2024: el porcentaje dependerá de cada peaje

Así las cosas, el peaje para un carro particular quedaría:

Valor hoy: $9.600

Diciembre: $10.860 (sube $1.260)

Enero 2024: $11.924 (sube $1.064)

Peaje tractomula:

Valor hoy: $52.000

Con el incremento subiría unos $13.000 más

El alza total de los peajes en Colombia sería de más del 25%.