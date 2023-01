¿Pensando en bajar de peso? Ojo con esto si va a inscribirse en un gimnasio

En enero, mes de propósitos, se suelen hacer inversiones que luego salen caras. Hacer ejercicio es algo que debe planear bien. Aquí le contamos cómo.

En la mayoría de los gimnasios los contratos están establecidos con una duración de tres meses a un año de permanencia, pero, ¿qué pasa cuando un consumidor quiere retractarse del servicio que adquirió?

"Si sabemos que no vamos a ir tres meses, pues hagamos una negociación de menos tiempo. Tome decisiones de consumo responsables porque una vez firmado el contrato y, si el contrato está bien hecho, le informaron las condiciones, le dicen que son tres meses y no vuelve, pues desafortunadamente no habría nada que hacer frente a esa situación", dice María José Lamus, directora de investigaciones de protección al consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Ahora, si los detalles entregados al cliente no son claros, las opciones son distintas.

"Podría ser una cláusula abusiva aquella en la que no se da una información o no se permite la devolución del dinero cuando hay unas situaciones que lo podrían permitir”, señala Lamus y agrega que en esos casos se podría presentar una denuncia ante la SIC.

En cualquier caso, si se va a estrenar en la actividad física, tenga en cuenta lo que dice Alejandra Santamaría, especialista en Medicina Deportiva: "Yo sí recomendaría obligatoriamente la cita con el profesional; algunos ejercicios son un poco más complejos y se pueden lesionar, esas lesiones pueden llevar a la deserción".

En caso de sufrir una lesión justificada, usted tiene derecho a cambiar los tiempos en que se contrató el servicio o ceder el contrato a algún conocido.

