Pensionados están indignados con Santos por no rebajar aportes de salud como prometió en campaña

Que a un jubilado que gane un salario mínimo le reduzcan del 12% al 4% la cuota le representaría un ahorro de 60.000 pesos al mes.

“Imagínese, uno para ganarse un salario de 700.000 pesos y antes le quitan. No es posible, eso es un robo”, opinó Jorge Beltrán.

“Por salud me están descontando 115.000 pesos, aquí está, mire el desprendible. Me afecta el presupuesto. Si hago cuentas de lo que me gano como sargento primero frente a un general que recibe 22 millones retirado, es mucha la diferencia”, indicó Jairo Calderón.

Para un pensionado que devenga 2 millones de pesos al mes, el ahorro sería de 160.000 pesos.

Las Centrales Obreras expresaron su rechazo a la objeción de Santos.

“Una promesa más incumplida. A este Gobierno hay que hacerle un paro para que firme un acuerdo y luego hay que hacerle cinco para que cumpla”, criticó el líder sindical Julio Roberto Gómez de la CGT.

“Los pensionados necesitaban ese 8 por ciento para mejorar sus condiciones para su alimentación”, declaró por su parte el ponente del proyecto pensional, el congresista Alirio Uribe.