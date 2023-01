Pensionarse en Colombia: vea por qué parece ser misión imposible

Experto asegura que “pueden aumentar la edad hasta los 100 años” y el sistema no va a ser viable. “Muy pocas personas cotizan”, sostiene.

El sistema pensional en Colombia funciona como una pirámide: en la base están los nuevos cotizantes, que costean el retiro de quienes están en la parte de arriba. Pero si pocos cotizan, debido a la gran informalidad, la pirámide se invierte, viene el descuadre y ese hueco fiscal termina tapándose con los impuestos que pagan los colombianos.

Hay que decir, además, que el panorama no es alentador porque, por ejemplo, 12.000 jubilados con pensiones de hasta 20 millones reciben más subsidios que 1.500.000 abuelos del programa Colombia Mayor, que reciben $75.000 mensuales.

Para Asofondos, gremio de fondos privados, “no es prioridad aumentar la edad de pensión en Colombia”. Dicen que la primera medida estaría encaminada a subir el porcentaje de cotización del 16% al 18%.

¿Por qué algunas personas se están cambiando del fondo privado al público (Colpensiones)?

“Porque evidentemente el fondo público está respaldado por los recursos de la nación, el fondo privado, hay unos recursos suficientes, digamos que alcanzan para compensar las responsabilidades que tienen. Pero lo que se está viendo es que una persona que se gane un salario mínimo, que tiene que cotizar 1.300 semanas hasta los 62 años -en el caso de los hombres- no alcanza a obtener lo que se conoce como una renta vitalicia, que significa que a usted le alcanza esa pensión hasta que usted se muera. En el fondo privado no alcanza, en el público está garantizado con subsidios”, explica Mario Valencia, experto en justicia tributaria.

Edad de jubilación

“Usted puede aumentar la edad de pensión hasta los 100 años y no va a lograr que el sistema sea viable porque el problema es que muy pocas personas cotizan y tiene que ver, entre otras cosas, con que hay muchísimos informales. Además, hay una gran cantidad de personas inactivas que deberían estar trabajando, pero que se cansaron de buscar trabajo. No es con una reforma pensional, sino con una reforma económica estructural. Si uno no logra que más personas puedan alimentar el sistema de pensiones, no va a resolver ningún problema”

Usuarios hicieron llegar sus inquietudes con el numeral #PensiónImposible:



