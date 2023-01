Periodo de prueba de 15 días para trabajadores domésticos fue tumbado por la Corte Constitucional

En adelante, el tiempo se puede pactar entre empleados y empleadores, por un periodo no mayor a dos meses.

La Corte Constitucional tumbó el periodo de prueba que se contemplaba en el artículo 77 del Código Sustantivo del Trabajo porque consideró que era discriminatorio.

Daniel Jaramillo, del observatorio laboral de la Universidad del Rosario, agrega que también se puede acordar “contratos a término indefinido, que es la generalidad de los contratos que pactan en forma verbal con los trabajadores”.

¿Qué pasa si la empleada no tiene contrato?

"Si la trabajadora no tiene contrato escrito el derecho al trabajo es informal en ese sentido, de manera que los contratos verbales se entienden como contratos vinculantes y válidos y la trabajadora tendría un contrato indefinido siendo verbal".

¿Pierden los trabajadores domésticos?

“No pierden. Lo que se trata es eliminar la presunción del periodo de prueba. Es un cambio para que en esos contratos si se quiere el periodo de prueba sea pactado por escrito, de manera que ya no se presume y si no se pacta, pues no existirá”.

Según la corte, el periodo de prueba debe ser pactado en el contrato y si no hay contrato se presume que no hay periodo de prueba y si la persona es despedida se le deben pagar todas las acreencias laborales.