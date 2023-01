Pese a que confesaron, miembros de banda dedicada a estafar con créditos bancarios quedaron libres

Contactaban a personas de escasos recursos, que no cumplían con requisitos para acceder a préstamos, y les cobraban un porcentaje por servir de intermediarios.

La banda estaba integrada por 10 hombres y 2 mujeres dedicados a crear empresas fachadas. Hurtaron cerca de 4 mil millones de pesos.

“En los audios de las llamadas se ve cómo crean un perfil de una persona, haciéndose pasar por empleados de sociedades que no existen o existieron. Son utilizadas para estafar a personas urgidas ante la necesidad de acceder a un crédito", asegura la fiscal del caso.

Según las autoridades, la banda falsificaba declaraciones de renta, certificaciones laborales y extractos bancarios de sus clientes.

Pese a que los detenidos aceptaron cargos, quedaron en libertad a cambio de colaboración con la justicia.

“Los compromisos que hicieron los imputados son los de comparecer ante la Fiscalía (...) también la no salida del país, guardar un comportamiento decoroso y no seguir en las actividades en las que estaban incurriendo”, afirma Rafael Reyes, abogado defensor.

Fiscalía prevé que los estafadores revelen información sobre otros ciudadanos que también cayeron en la red de estafas.

