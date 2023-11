Petro anuncia que en 2024 no subirán salarios altos en ramas del poder público: "Sería un suicidio"

Durante el XX Congreso Nacional de la Infraestructura que se lleva a cabo en Cartagena, el presidente Gustavo Petro anunció que el próximo año no se subirán los salarios altos en las tres ramas del poder público.



"No sé cómo, pero el año entrante no pueden subir los altos salarios en el sector público. Sería un suicidio económico. Será en las tres ramas del poder público, en las entidades descentralizadas, etc. Nos tocó, dadas estas decisiones, el congelamiento de los altos salarios en el país", recalcó el presidente Petro.

"El año entrante no pueden subir los altos salarios en el sector público de Colombia, sería un suicidio económico si se hace, y será en las 3 ramas de Poder Público, en las entidades descentralizadas, etc.": Pdte. @petrogustavo.



Transmisión: https://t.co/7e5kYvqZSj pic.twitter.com/BB8QgP62KB — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) November 22, 2023

El jefe de Estado dio a conocer esta decisión luego de que la Corte Constitucional tumbó el artículo de reforma tributaria que prohibía una deducción de regalías.

El alto tribunal emitió un fallo, el cual declara inexequible el artículo 19 de la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro. La decisión se dio con seis votos a favor y dos en contra.

"Inicialmente se demandó inciso primero del parágrafo del artículo 19 de la Ley 2277 de 2022. Sin embargo, luego de la integración normativa se declaró la inexequibilidad de todo el parágrafo censurado", señaló el alto tribunal en una nota de prensa.

Publicidad

La Corte Constitucional explicó que la norma demandada prohibía "la deducción de las regalías de la base gravable del impuesto de renta de las empresas dedicadas a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables".



Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirmó que respetaba la determinación de la Corte Constitucional, aunque habrá un recorte en el presupuesto del 2024. Sin embargo, dijo que el reajuste se hará en gastos de funcionamiento y no tocarán la inversión ni la deuda.

“Lo que se deja de recaudar en el 2024 son 3 billones de pesos y no tiene sentido plantear una reforma por 3 billones de pesos. El tema es reordenar el gasto. Tenemos que identificar dónde se recorta, pero hoy es urgente que podamos invertir. Por lo tanto, en inversión no va a ser”, agregó.