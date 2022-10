Petro habla de reforma pensional: “Miles cotizan en fondos privados y no se pueden pensionar”

El presidente Gustavo Petro se refirió a las reformas laboral y pensional. También habló del salario mínimo ante representantes de trabajadores reunidos en el Foro Iberoamericano de Concertación Laboral.



El mandatario aseguró que hay que discutir una reforma al sistema pensional, pues dice que el Estado es el que está pagando, con los impuestos, el mayor porcentaje de las pensiones. Criticó a los fondos privados de los que, dice, “miles entran y muchos no se pueden pensionar”.

“Sus empresarios cotizan, ellos cotizan a fondos privados de pensiones al estilo chileno, ¿tendrán pensión? De ese 20 por ciento, el 80 por ciento no tendrá pensión, cotizan para ahorrar obligatoriamente en unos fondos privados que administran los dos grandes banqueros de Colombia pero que al final, bajo el cálculo actuarial, no suman tanto por sus bajos salarios, la mayoría de salario mínimo, que no permite el ahorro individual tener pensión, y ese es nuestro sistema pensional. Es decir, en realidad nada”, indicó Gustavo Petro.



La otra reforma que plantea el presidente es acabar los contratos por prestación de servicios y se incluirá un artículo en la reforma laboral.