¿Pidió una cita médica y no puede ir? Esto debe hacer para no quitarle el cupo a otro paciente

Entre el 8 y el 13% de los usuarios no puede acudir y si no avisa con tiempo. Otra persona que la necesite se quedará sin la posibilidad de tomarla.

Las EPS recomiendan llamar y cancelar la cita, ojalá con una anticipación de 24 horas, y telefónica o personalmente solicitar a la entidad que se la reprogramen.

Recuerde que no hay sanción o multa por incumplir una cita programada con el médico. Sin embargo, no avisar con tiempo sí genera inconvenientes como estos:

- Disminuye la oportunidad de atención para otros pacientes que requieren el servicio médico.

- El personal de salud presenta inactividad en su trabajo, alargando los tiempos de espera entre cada consulta.

- El sistema de salud se congestiona aún más, cuando muchos pacientes incumplen las citas y no las cancelan con anticipación.