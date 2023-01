¿Piensa viajar en Semana Santa? Siga estas recomendaciones para no sufrir un viacrucis

Para que su descanso durante la Semana Mayor, o vacaciones de mitad de año, no se le vuelva un dolor de cabeza, no deje al azar ningún detalle.

- Defina el sitio cuanto antes, según sus intereses. El costo, los atractivos y el clima.

- Compre pronto los tiquetes, no sin antes comparar precios, aerolíneas, revisar promociones y observar las condiciones impuestas.

- Averigüe previamente sobre el sitio que va a visitar, su historia, cultura gastronomía y los atractivos que debería conocer.

- Busque hospedaje con anticipación. Acuda a buscadores, referencias de amigos y evalúe la ubicación, calidad y precio de lo que va a pagar.

- Planee bien qué cosas necesita llevar realmente, qué maleta será la adecuada, qué no debe olvidar y haga su equipaje con suficiente anticipación.

- Un seguro de salud es obligatorio en muchos países, pero además podría ser su mejor inversión.

- Nunca olvide verificar qué vacunas previas pueda requerir o qué medicamentos llevar.