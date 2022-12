Pilotos de Avianca, dispuestos a levantar paro si se convoca nuevo tribunal de arbitramento

Piden que la aerolínea se comprometa a no tomar represalias. La propuesta está avalada por el Ministerio de Trabajo.

"La señora ministra nos dio una propuesta de que volviéramos a volar y convoquemos un Tribunal de Arbitramento las dos partes. Nosotros le aceptamos la propuesta, obviamente que no haya represalias contra los pilotos y Avianca no acepta”, dijo el capitán Jaime Hernández, presidente de Acdac.

Mientras tanto, en el Ministerio de Trabajo se hizo el sorteo para escoger al nuevo representante de la asociación de aviadores para el tribunal de arbitramento que impuso el Gobierno y que Acdac desconoce.

Las soluciones no se ven cercanas y los perjuicios siguen, como lo muestra Anato, el gremio de las agencias de viajes, en una carta al Gobierno.

"De acuerdo con una encuesta realizada recientemente a nuestras agencias asociadas concluimos que el 93.5% se han visto afectadas por el paro. En relación con el volumen de ventas, se han dejado de vender en promedio el equivalente a 26 millones de dólares durante los primeros 15 días que han transcurrido desde el inicio de la huelga (...)", dice la misiva.

Por su parte, Avianca informó sobre una reducción del 15.9% en el transporte de viajeros con respecto a septiembre del año pasado en Perú, Ecuador y Colombia.