Plan Nacional de Desarrollo tendría artículo que afecta pensión por invalidez

Este impide que quien la reciba pueda acceder en simultáneo a una pensión de vejez, según el senador Richard Aguilar.

Además de afectar en materia de pensiones, el plan de desarrollo también propone que no se aumente vía judicial el monto de una mesada cuando esta es vitalicia y que cuando una persona no pueda cumplir con los aportes necesarios su ahorro vaya a un fondo especial que le garantice una pensión mínima permanente.

Por otra parte, dentro del plan se les incrementan los beneficios a más empresas del sector minero-energético quitándoles a los municipios los beneficios tributarios por esa actividad.

Según Álvaro Pardo, director de centro de estudios “esas regalías, ellas, esas empresas, pueden deducirlas de sus impuestos (…) pero además les eliminó un impuesto que venían pagando de 1992, el impuesto al oro, plata y platino que son recursos que beneficiaban directamente a municipios”.

A esto se suma que el gobierno, al parecer, pretende empezar a generar energía eléctrica con más carbón, lo que llevaría a la emisión de más gases de efecto invernadero.

Para la Universidad Nacional, el Plan Nacional de Desarrollo es muy inequitativo, pese a llamarse Plan para la Equidad.

“Paga más alguien que tenga muy poquita tierra que alguien que tenga muchísima tierra”, dice la docente Edna Bonilla.

Finalmente, los expertos aseguran que todo el plan encamina los recursos de los proyectos sociales en el país dependiendo de los precios internacionales del petróleo y no de la diversificación de la economía.

