Plan pétalo: así se garantiza la calidad de las flores antes de salir al exterior

Expertos se encargan de revisar el producto cuando llega a El Dorado y evitar plagas o enfermedades. Así se cuida la reputación de los exportadores colombianos.

Para garantizar su efectiva exportación, diversos sectores del país se coordinan para adelante el denominado Plan Pétalo, una logística en la que se asigna personal adicional que vela por la movilidad y seguridad del producto.

Cuando llegan las cajas de flores a la terminal de carga del aeropuerto El Dorado se les hace una inspección complementaria a las medidas de manejo agronómico que ya han hecho los cultivadores y exportadores, siempre buscando garantizar que se respeten los requisitos exigidos por los países importadores en cuanto al manejo fitosanitario.

En pocas palabras, estas flores no pueden viajar llevando ningún tipo de plaga.

"En la medida que se puedan ir flores que lleven algún insecto, o alguna plaga, que ha sido determinada como cuarentenaria por ese país, porque no la tienen presente, eso podría producir un cierre temporal de nuestras exportaciones", indica Deyanira Barrero, gerente general del ICA.

Si se alcanza a detectar alguna plaga, que según las autoridades del ICA ocurre con regularidad por las condiciones tropicales de nuestro país, entonces se le devuelve ese lote de carga al exportador.

"Cuando nosotros hacemos un rechazo por una plaga, el exportador tiene la posibilidad, de devolver su envío a la planta para hacer reacondicionamiento del mismo y en 24 horas volver a presentarse para una nueva inspección y si sale favorable se autoriza la exportación", explica María Alessandra Alterio, coordinadora del ICA en aeropuerto El Dorado.

Una vez superada la prueba de inspección comienza el proceso de cargue, donde lo más importante es evitar que se interrumpa la cadena de frío. Es decir, las mantienen en bajas temperaturas para conservarlas.

Un avión de carga de 65 toneladas va a Miami descarga y se devuelve. En promedio realiza 119 vuelos en esta temporada, quiere decir que la operación se triplica en comparación con el resto del año.

Y es que el 88 % del total anual de la exportación aérea en el país es cubierto por las flores que salen de Colombia hacia casi 100 países del mundo, casi todas, rumbo hacia Estados Unidos.

Serán en definitiva 600 millones de flores colombianas las que se repartirán en el día de San Valentín, el próximo 14 de febrero. Los floricultores claman porque no solo sea en esa fecha en la que hagan su agosto.

