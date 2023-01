Polarización está afectando el consumo en los colombianos, advierte presidente de Fenalco

Aunque parezca que no hay relación directa, casos como el de Santrich o la dosis mínima sí generan desconfianza en el bolsillo, afirma Juan Esteban Urrego.

Aunque los índices de confianza no son los más altos, el líder de la Federación Nacional de Comerciantes considera que en el país “estamos bien, pero no tan bien como quisiéramos”.

Resalta que “si nosotros nos comparamos en otras épocas y con otros países de la región, pues Colombia y Bogotá van bien y las esperanzas de crecimiento son cada vez mayores”.

Pero ¿a qué se debe la baja credibilidad? Urrego considera que “la polarización y todas las cosas que vemos que van ocurriendo día a día en nuestro ambiente nacional terminan afectando la confianza de los consumidores”.

“Las cortes, que el gobierno, que una cosa y la otra, todo eso genera mucho temor, pero el país tiene que continuar. Tenemos que ser positivos”, especifica.

En lo que respecta a temas como el precio del dólar, el presidente de Fenalco cree que, “aunque generó una gran preocupación, por fortuna vemos que ya empieza a bajar. Eso nos da un poco más de tranquilidad. O sea, el jalonamiento del precio del dólar no va a ser tan arriba como nosotros estábamos pensando”.

Si bien reconoce que el desempleo ha aumentado, saca a flote que hay espacios como el comercio electrónico, pues considera que “los temas comerciales se van acomodando”, en este caso, a las nuevas tecnologías y demandas del público.

“Lo que tenemos que hacer es trabajar más y producir más y ser positivos”, puntualiza, pero además pide “aprovechar las oportunidades que tenemos. En este momento hay que hacer empresa, buscar generar empleo. Hay esfuerzos tributarios en la última ley de financiamiento”.

