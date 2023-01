Polémica decisión: Duque devuelve a Fedegán el manejo de recursos parafiscales

Santos le había retirado esa facultad a dicho gremio por supuestos malos manejos y beneficiar proyectos privados. Los recaudos anuales son de $90 mil millones.

El Ministerio de Agricultura entregó el manejo de esa millonaria suma a Fedegán, dineros que son aportados por 500.000 productores dedicados a la actividad agropecuaria en el país.

“Nosotros revisamos, y esto es lo más importante quizás, las leyes y los reglamentos que tienen que ver con los fondos parafiscales, particularmente la ley 89 de 1993, que es la ley que crea el Fondo Nacional del Ganado y que en su artículo séptimo expresa claramente que el Gobierno contratará con la Federación Colombiana de Ganaderos la administración de los recursos parafiscales”, explicó el ministro de Agricultura, Andrés Valencia.

Según el ministerio, la decisión fue tomada debido a la experiencia que tiene Fedegán en el campo para el manejo parafiscal.

“Encontramos efectivamente que Fedegán es un gremio que tiene presencia en 25 departamentos de Colombia, en 17 de ellos se concentra el 92 por ciento del hato ganadero. Digamos que Fedegán es un gremio que es el más representativo teniendo en cuenta la cobertura que tiene a nivel nacional, muy superior a la de cualquier otro gremio ganadero”, añadió Valencia.

El excontralor Edgardo Maya durante su gestión hizo un llamado al actual ministro de Agricultura para que no entregara de nuevo la administración parafiscal a Fedegán.

"El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, como cabeza del sector y líder del proceso licitatorio, deberá, imperiosamente, garantizar que la administración de los recursos parafiscales no cause nuevamente bajo la órbita de un gremio cuya administración ha sido cuestionada y que, por ende, no tenga las cualidades para la salvaguarda del recurso público, como es el caso de Fedegán", había dicho el funcionario.

José Félix Lafaurie, presidente de Fenegán, se pronunció al respecto.

“Si durante cuatro años consideró que habíamos manejado de manera irregular los recursos del fondo, por qué nunca hubo un solo hallazgo que ameritara investigación y mucho menos una sanción”, recalcó Lafaurie.

Fedegán tendrá el manejo de estos dineros por los próximos diez años.